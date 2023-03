Streiks in Sachsen Zwei Tage kein Nahverkehr in Leipzig, viele Kitas und Horte dicht

Nun hat Verdi angekündigt, den Ausstand auch auf den gesamten Freitag auszuweiten. "Die Streikenden der Leipziger Verkehrsbetriebe haben sich dazu entschlossen, den Streik weiter auszuweiten. Also, es ist zutreffend, dass auch am morgigen Freitag die Leipziger Verkehrsbetriebe bestreikt werden - bis Samstag 5 Uhr", sagte Verdi-Sprecher Paul Schmidt.

Zum Warnstreik in Leipzig aufgerufen sind auch die Mitarbeiter in Arbeitsagentur, Sparkasse und Jugendhilfe. Außerdem werden zahlreiche Kitas und Schulhorte in Leipzig und Taucha bestreikt. Der Streikaufruf gilt auch für die Stadtverwaltungen in Borna, Brandis und Schkeuditz und für die Gemeindeverwaltung Mockrehna. Am Freitag und Sonnabend wollen dann auch Mitarbeiter der Stadtreinigung Leipzig streiken.

Kitas und Horte in Dresden zu

In Dresden werden unter anderem Kitas sowie Eigenbetriebe der Stadt bestreikt. Nach Angaben der Stadtverwaltung haben etwa 150 Einrichtungen gar nicht oder nur eingeschränkt geöffnet. Im Vogtlandkreis und im Landkreis Zwickau befinden sich Angestellte kommunaler Verwaltungseinrichtungen - darunter Kitas und Landratsämter - für zwei Tage im Ausstand.

Gestreikt wird auch bei der Dresdner Kita "Kinderhaus an den Ruschewiesen". Bildrechte: xcitepress/Finn Becker

Am Freitag sollen laut der Gewerkschaft Verdi Standorte des Landratsamtes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bestreikt werden. Bürger, die einen Termin in der Landkreisverwaltung haben, sollten sich vorab erkundigen, ob dieser wahrgenommen werden kann.

Schon zu Beginn der Woche hatten Beschäftigte im öffentlichen Dienst ihre Arbeit niedergelegt. So waren am Montag Mitarbeiter in den die Arbeitsagenturen im Vogtlandkreis und im Landkreis Zwickau in den Ausstand gegangen. In Dresden wurden bereits am Dienstag Horte bestreikt.

Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn

Mit den Aktionen erhöht Verdi den Druck für die am Montag beginnende dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen. Gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb fordert die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn.

Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Am Montag startet die nächste Verhandlungsrunde.