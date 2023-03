Betroffen sind zudem die Länder Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Sachsen ist das einzige ostdeutsche Bundesland, was sich am Warnstreik beteiligt. Der Sprecher von Verdi in Sachsen, Jörg Förster, begründee dies vor allem mit der gewerkschaftlichen Durchdringung innerhalb der Unternehmen, der Verdi-Mitgliedszahlen in den einzelnen Bundesländern. "Die Kolleginnen und Kollegen in Sachsen sind etwas rebellischer, als die beispielsweise in Thüringen und Sachsen-Anhalt", sagte er.

Verdi spricht von "indiskutablem Angebot"

"Die Arbeitgeber haben in der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen am 22. und 23. Februar ein völlig indiskutables Angebot vorgelegt", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Nun wolle man mit erneuten Warnstreiks weiteren Druck auf die Arbeitgeber ausüben.

Laut Gewerkschafter Förster geht es den Streikenden am Freitag jedoch nicht nur um die bundesweiten Tarifverhandlungen, sondern auch um ein lokales Problem. Die Regelungen in Sachsen lägen oft weit unter dem bundesweiten Tarif und auch innerhalb des Freistaates gebe es Unterschiede. "Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe in Leipzig, Plauen und Zwickau bekommen weniger Geld als ihre Kolleginnen und Kollegen in Chemnitz und Dresden", sagte er. Auch diesen Umstand müsse man dringend beheben. Vorige Woche gab es dazu schon Warnstreiks im Nahverkehr in Leipzig.

Fridays for Future unterstützen Streiks

Zeitgleich hat auch die soziale Bewegung Fridays for Future zu Protesten für eine Verkehrswende aufgerufen - mit einem globalen Klimastreik. Aktionen und Demonstrationen will sie an etwa 150 Orten in Deutschland durchführen und dabei die Warnstreiks der Gewerkschaft unterstützen.

"Die Emissionen des Verkehrssektors steigen immer weiter. Doch anstatt Ausbau und Finanzierung des ÖPNV anzugehen, investiert Verkehrsminister Wissing in neue Autobahnprojekte. Aber Menschen können nur die Infrastruktur nutzen, die ihnen geboten wird. Damit wurden nicht nur bisher alle Klimaziele dieses Sektors gerissen, wir rennen auch jetzt absehbar in ein Desaster. Inmitten einer eskalierenden Klimakrise ist diese Arbeitsverweigerung für uns alle gefährlich", sagte Lou Töllner vom Bündnis Fridays for Future.