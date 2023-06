Warnstreiks ab Freitag

Die betriebliche Tarifkommission habe deshalb einstimmig beschlossen, ab Freitag an den sächsischen Standorten Warnstreiks durchzuführen. In der kommenden Woche solle Umfang und Dauer der Arbeitsniederlegungen nochmals intensiviert werden. "Wir erhöhen jetzt den Druck deutlich, um in der vierten Verhandlung am 7. Juni endlich zu einem guten Kompromiss zu kommen", sagte Verhandlungsführer Benjamin Zabel, der Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Zwickau.

Die Ungleichbehandlung zwischen Ost und West nehmen die Kolleginnen und Kollegen nach mehr als 30 Jahren aber nicht mehr stillschweigend hin! Benjamin Zabel IG Metall Zwickau

"Die Ungleichbehandlung zwischen Ost und West nehmen die Kolleginnen und Kollegen nach mehr als 30 Jahren aber nicht mehr stillschweigend hin!", betonte er. "Die Eskalation geht in diesem Fall eindeutig vom Arbeitgeber aus, der nach all der Zeit seine eigenen Beschäftigten noch immer unterschiedlich behandeln will", sagte Zabel weiter. Das Ost-West-Gefälle müsse endlich ein Ende haben. Die IG Metall will die Ungleichbehandlung der Arbeitnehmer in Ost und West nicht länger hinnehmen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die Warnstreiks am Freitag im Überblick

Schnellecke Logistics in Leipzig-Lützschena: 10:15 Uhr bis 12:15 Uhr



Schnellecke Logistics in Leipzig Seehausen: 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr



Schnellecke Logistics in Glauchau: 14 Uhr bis 15 Uhr



Schnellecke Logistics in Zwickau: 14 Uhr bis 15 Uhr

Beschäftigte bei Schellecke streikten bereits in der vergangenen Woche

Bereits in der vergangenen Woche hatten mehrere hundert Schnellecke-Beschäftigte in Glauchau, Zwickau-Mosel und Leipzig an Warnstreiks teilgenommen.