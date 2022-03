Inwiefern sich der Aufruf des Sächsischen Erzieherverbandes auf Kitas in kleineren Städten und Gemeinden auswirkt, konnte die zuständige Referentin auf Anfrage von MDR SACHSEN am Montag nicht sagen. Sie hoffe auf eine zahlreiche Beteiligung an der geplanten Mahnwache am Dienstagvormittag vor dem Sitz des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Sachsen in Dresden.

In der Landeshauptstadt sowie in Leipzig und Chemnitz wird es die größten Auswirkungen geben, denn hier haben auch die mitgliederstärkeren Gewerkschaften Verdi und GEW zum Streik aufgerufen - und zwar nicht nur die Erzieherinnen und Erzieher in Kinderkrippen und Kindergärten, sondern auch in den Schulhorten. Einige Einrichtungen bleiben voraussichtlich komplett geschlossen, andere bieten nur eine eingeschränkte Betreuung an.





In Leipzig beteiligen sich demnach außerdem noch Beschäftigte der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe. Die Verwaltung veröffentlichte im Internet eine Übersicht über die in Leipzig betroffenen Einrichtungen, die fortlaufend aktualisiert wird.

Auch auf der Internetseite von Dresden gibt eine Liste der vom Streik betroffenen Kitas und Horte in der Landeshauptstadt. Sie zeigt, welche Einrichtungen ganz, teilweise oder nicht geschlossen sind.

Die Stadt Chemnitz bietet einen solchen Service nicht. Sie bat stattdessen am Montag die Eltern, selbst in den jeweiligen Kitas und Horten nachzufragen. Einrichtungen würden öffnen, sobald dort pädagogische Fachkräfte zum Dienst erschienen. Allerdings würden nur so viele Kinder eingelassen, wie der Personalschlüssel zulasse.



In allen drei Großstädten wird es den Verwaltungen zufolge keine Notbetreuung geben. Dazu müssten zum einen Beschäftigte zum Dienst verpflichtet werden, was dem Streikrecht widerspreche. Zum anderen dürften Kinder wegen der coronabedingten Schutzmaßnahmen nur in der Einrichtung betreut werden, in der sie angemeldet sind.