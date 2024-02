Bildrechte: dpa

Interview mit Arzthelferin Warum streikt das Praxispersonal am Donnerstag in Sachsen?

07. Februar 2024, 18:47 Uhr

Jeder, der schon in einer Arztpraxis war, kennt sie: Die Medizinische Fachangestellten (MFA), die Termine vereinbaren, Chipkarten einlesen und Patienten betreuen. Am Donnerstag treten sie bundesweit in den Warnstreik, auch in Sachsen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Über die Gründe für den Streik hat MDR SACHSEN mit Marie Holtzsch aus Bautzen gesprochen. Sie ist die Vorsitzende des Landesverbandes Mitte-Ost der medizinischen Fachangestellten.