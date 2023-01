Winter Warnung: Trotz Kälte Eisflächen auf Sachsens Seen und Flüssen nicht sicher

Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen warnt davor, Eisflächen in Sachsen zu betreten. Seen, Flüsse und Talsperren seien momentan nicht tragfähig. Denn bei schwankenden Wasserspiegels und nur leichtem Frost sind Ausflüge für potenzielle Schlittschuhläufer lebensbedrohlich. Verbote gelten auch fürs Rodeln auf Deichen und das Entsorgen von Schnee in Flüssen.