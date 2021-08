Seit Sonntag ist in der Region Leipzig so viel Regen gefallen wie sonst durchschnittlich im August. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, gingen bis zum Montagmorgen beispielsweise in Belgershain 78 Liter pro Quadratmeter nieder. In Leipzig seien es 64 Liter, in Markranstädt 56 Liter, am Flughafen Leipzig/Halle 55 Liter und in Schönwölkau 51 Liter gewesen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Für die Messstation in Leipzig liege der August-Durchschnitt beispielsweise bei 60 Litern. Der Wetterdienst rechnet damit, dass bis Montagnachmittag noch zehn bis 20 Liter hinzu kommen. Für die Parthe in Leipzig gilt Hochwasser-Alarmstufe 2, für alle anderen Flusspegel in Sachsen galt am Montagvormittag noch keine Alarmstufe.