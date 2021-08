Dauerregen und Stumböen Unwetterwarnung für große Teile von Sachsen

Laut Wetterdienst besteht die Gefahr von ergiebigem Dauerregen. Dieser erreicht auf einer bis vier gehenden Skala Stufe drei. Insgesamt fallen dadurch vor allem in Nord- und Ostsachsen innerhalb von 24 Stunden 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel, örtlich sind auch 80 Liter pro Quadratmeter möglich. Diese Menge an Niederschlag fällt sonst im ganzen Monat August. Darüber hinaus rechnen die Meteorologen damit, dass sich der Dauerregen zeitweise in Starkregen verwandelt und es zudem schwere Gewitter, Sturmböen und Hagel gibt.