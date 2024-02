In der Nacht zum Donnerstag hält besonders im Vogtland der Schneefall an, wobei die Schneefallgrenze laut DWD im Verlauf der Nacht wieder auf 600 bis 800 Meter ansteigt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt besteht Glättegefahr.



Der am Mittwochmorgen noch ruppige Wind soll am Vormittag aber abflauen. Am Donnerstag wird es bedeckt und regnerisch. Es werden Höchstwerte zwischen 5 und 8, im Bergland zwischen 1 und 5 Grad Celsius erwartet. Im Bergland drohen wieder Sturmböen. Bis Sonnabend wird es wieder milder und das Wetter beruhigt sich. Das Quecksilber soll am Wochenende wieder auf zweistellige Werte klettern.