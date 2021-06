In weniger als 20 Prozent aller Fälle, in denen im vergangenen Jahr die Möglichkeit zu einer Organspende bestand, war der Wille des Verstorbenen schriftlich dokumentiert.

Mit durchschnittlich 9,7 Spendern je eine Million Einwohner (Stand 2017) sind die Bundesbürger deutlich spendenunwilliger als ihre europäischen Nachbarn. Die Spanier spenden mit knapp 50 Spendern pro eine Million Einwohner fast fünfmal so häufig wie die Deutschen. In Spanien ist die Organspende Teil des Nationalstolzes. Die Abläufe in Kliniken sind besser auf Organspende abgestimmt. Und spanische Ärzte dürfen Organe schon nach dem Herz-Kreislauf-Tod entnehmen. In Deutschland geht das erst nach dem Hirntod.