Weltwassertag Wie sehen die Wasserspeicher in Sachsen aus?

Hauptinhalt

Mit dem Wasser ist das so eine Sache: Es regnet weniger, Unternehmen privatisieren Wasserquellen und in manchen Regionen der Erde wird Wasser ziemlich knapp. Wie sieht es in Sachsen aus? Reicht das Wasser zukünftig für alle aus? Wie hoch sind die Grundwasserstände? Und warum ist Grundwasser so wichtig? Im Gespräch ist Dr. Martin Müller vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.