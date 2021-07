Laut Messungen des sächsischen Landeshochwasserzentrums vom Montagvormittag befinden sich fast alle Pegel der Flüsse und Bäche im grünen Bereich. Einzig bei Neuwiese an einem Abschnitt der Schwarzen Elster in Richtung des Bundeslandes Brandenburg wird die Hochwassergefahrenstufe 1 gemeldet. Der Pegel liegt hier knapp über zwei Meter. Die erste Alarmstufe wird an dieser Stelle ab einem Wasserstand von 1,90 Meter ausgerufen.

Die Elbe, die in den vergangenen Jahren zum Nachteil des Schiffverkehrs tendenziell zu wenig Wasser führte, ist derzeit ein stattlicher Strom. In Dresden hat sich der Fluss teilweise über die Elbwiesen ausgebreitet. Am Montagvormittag wurde hier ein Wasserstand von 2,96 gemessen. In Schöna an der tschechischen Grenze geht ebenfalls keine Hochwassergefahr von der Elbe aus. Der Pegel beträgt hier 3,40m. Eine erste Hochwasserwarnstufe würde an beiden Stellen bei vier Metern erreicht werden.