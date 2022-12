Die Deutschen mögen es in der Advents- und Weihnachtszeit beim Essen traditionell und klassisch: Kartoffelsalat mit Würstchen zu Heiligabend und die Weihnachtsgans an den Feiertagen. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Lebensmittelverbands Deutschland.

An Traditionen wird scheinbar nicht gerüttelt, denn: Mehr als die Hälfte aller Befragten (56,7 Prozent) weiß bereits jetzt ganz sicher, was zu Heiligabend vor der Bescherung auf den Tisch kommt - der Klassiker Kartoffelsalat mit Würstchen. Besonders verbreitet ist dieses traditionelle und schnell servierte Essen im Osten der Bundesrepublik, also auch in Sachsen. In jedem zweiten Haushalt steht Heiligabend der Kartoffelsalatklassiker auf dem Tisch. An den Weihnachtsfeiertagen bleibt die Gans - trotz gestiegener Preise und Vogelgrippe - das beliebteste Mahl. Auch Rinder- und Schweinebraten (15,2 Prozent) oder Fleisch vom Wild (12,1 Prozent) kommen oft auf die Festtafel.