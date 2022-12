Nach zwei Jahren mit Corona-Beschränkungen und wenigen Weihnachtsgottesdiensten freuen sich die Kirchen in Sachsen wieder auf ein Fest wie vor der Pandemie. "Wir rechnen mit vollen Gotteshäusern", sagt die Sprecherin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche, Tabea Köbsch. Schon Konzerte, Feiern und Gottesdienste im Advent, teils mit kleinen Märkten um die Kirchen herum, seien gut besucht. Auch die katholischen Bistümer in Dresden-Meißen und Görlitz gehen von einem großen Interesse aus.

Die evangelische Landeskirche rechnet Weihnachten mit vollen Gotteshäusern. Bildrechte: dpa

Nach Angaben von Köbsch sind unzählige protestantische Gottesdienste geplant - so wie vor Corona. Es gebe keine Beschränkungen, dennoch würden Menschen vorsichtig sein und freiwillig Masken tragen.

Im Bistum Dresden-Meißen ist das Angebot an den Feiertagen so groß, dass "auch bei höherem Andrang jede und jeder Platz findet", sagte der Sprecher des Ordinariats, Michael Baudisch. Er geht davon aus, dass die Menschen bei den auf ein Minimum reduzierten Corona-Schutzmaßnahmen in gewohnter Weise mitfeiern. Auf Handdesinfektion vor Austeilung der Kommunion werde aber in aller Regel weiter geachtet.

Wir hoffen sehr, dass sich wieder eine Normalität beim Kirchenbesuch einstellt. Michael Baudisch Sprecher vom Bistum Dresden-Meißen

In den Pfarreien werden die Gottesdienste zu Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen traditionell besonders feierlich gestaltet, häufig mit Krippenspielen, vielen Ministranten, Leuchtern, Weihrauch, auch Chören und weiteren Instrumenten neben der Orgel. "Wir hoffen sehr, dass sich wieder eine Normalität beim Kirchenbesuch einstellt", sagt Bistumssprecher Baudisch. Für Menschen, die nicht selbst zur Messe gehen können, werden laut Baudisch die Gottesdienste mit Bischof Heinrich Timmerevers in der Dresdner Kathedrale von Heiligabend bis Neujahr gestreamt. Der Bedarf sei allerdings nicht mehr so groß.

Weihnachten als Hoffnungszeichen und Kraftquelle

Das erste Weihnachten unter normalen Bedingungen sei für ihn "im wahrsten Sinne des Wortes ein Weihnachtsgeschenk", sagte Bischof Timmerevers. Ob Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise oder Klimawandel, die Zeiten könnten verunsichern und lähmen. Zu Weihnachten die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus zu feiern, sei "Hoffnungszeichen und Kraftquelle". Auch für den evangelischen Landesbischof Tobias Bilz ist die Botschaft der Weihnachtsgeschichte, zuversichtlich zu sein, wichtig. Für Menschen, die nicht selbst zur Messe gehen können, werden die Gottesdienste aus der Dresdner Kathedrale gestreamt. Bildrechte: imago/Robert Michael

"Ich plädiere dafür, wenigstens an den Festtagen alles dafür zu tun, dass die Gestaltung der Liturgie festlich ist und das Herz erhebt und die Seele erwärmt", sagt der Görlitzer Bischof Wolfgang Ipolt. Da aktuell bei den Heizkosten gespart werden müsse, könne es für manche Instrumentalgruppen aber schwierig werden, in den kalten Kirchen zu spielen. "Aber in dieser Hinsicht wird jede Gemeinde ihre Lösung finden müssen."

Einen Ansturm erwartet Ipolt aber auch an den Feiertagen nicht. "Wir wissen inzwischen, dass die Christen insgesamt nicht einmal mehr die Hälfte unserer Bevölkerung ausmachen." Und auch die Gesamtkultur um das Weihnachtsfest habe sich verändert. Daher würden die Christmetten nicht so voll sein, "dass jemand keinen Platz mehr findet".

Der Weg zur Kirche und die Begegnung mit anderen ist ein Glaubensakt, der nicht zu unterschätzen ist. Wolfgang Ipolt Bischof im Bistum Görlitz

Wolfgang Ipolt ist Bischof vom Bistum Görlitz. Bildrechte: Bistum Görlitz