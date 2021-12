In einer landesweiten Aktion wollen die katholische und die evangelische Kirche in Sachsen die Weihnachtsbotschaft verkünden. Dabei soll zu Heiligabend auch das Lied "Stille Nacht" erklingen. Wie beide Kirchen mitteilten, soll sich ein jeder daran beteiligen können. Weil Gottesdienste und Zusammenkünfte auch in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form möglich seien, wolle man mit einer Online-Andacht den Zusammenhalt und das Weihnachtsgefühl stärken.

Livestream aus der Propsteikirche Leipzig

So sollen am Heiligabend um 18 Uhr alle Glocken läuten und die Kirchen die digitalen Türen öffnen. Die Andacht werde per Livestream aus der Propsteikirche Leipzig ausgestrahlt und in ein Zoom-Meeting übertragen. Alle Gäste würden in den Kirchenraum der Leipziger Propstei-Kirche projiziert und könnten so unmittelbar dabei sein, hieß es.

Trotz Erschöpfung, Resignation und Distanzen in der Pandemie kann so ein Moment des friedlichen Miteinanders entstehen. Mitteilung der christlichen Kirchen Sachsens

Gemeinsames Singen zum Abschluss

Zu der Online-Andacht gehört auch eine Video-Collage, in der Menschen erklären, was sie zu Weihnachten bewegt. Kern der Andacht sei das Weihnachtsevangelium. Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz und der Bischof des Bistums Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers, wollen im Anschluss eine Kerze entzünden und gemeinsam mit allen das Lied "Stille Nacht" singen.