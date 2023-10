Die Stadt Dresden hat in diesem Jahr zum zweiten Mal eine Jobbörse für mehrere Weihnachtsmärkte organisiert. "Gut sechs Wochen vor Beginn des Striezelmarktes und der anderen Weihnachtsmärkte der Stadt suchen die Betreiber der Stände noch nach Personal", teilte die Stadt mit. Bei einer Jobmesse am Dienstag im Foyer des World Trade Centers stellen demnach 32 Dresdner Markthändler ganztägig ihre Arbeitsmöglichkeiten vor, vom Glühweinverkauf bis zum Weihnachtspostamt.

In Chemnitz hat sich dagegen laut Stadtverwaltung die Personalsituation im Vergleich zum Jahr 2022 entspannt. Bei einer Umfrage habe nur ein Händler Bedarf angemeldet. Sachsenweit haben die Standbetreiber vor allem in den Corona-Jahren Personal an andere Branchen verloren. In den Jahren 2020 und 2021 konnten die Weihnachtsmärkte in Sachsen wegen der staatlichen Verordnungen in der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Bereits im Jahr 2022 fehlten Mitarbeitende für die großen Weihnachtsmärkte.