Woher stammt die Tradition des Knutfestes? Das Verbrennen von Weihnachtsbäumen hat seinen Ursprung in Schweden. Dort wird das sogenannte Knutfest alljährlich am 13. Januar gefeiert. Während in Deutschland die Weihnachtszeit traditionell am 6. Januar (Heilige Drei Könige) endet, wird in Nordeuropa noch eine Woche länger gefeiert.