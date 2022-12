Selbst ein Bischof kann ins Zweifeln kommen

Sogar ein Bischof kann in diesem Jahr zu Weihnachten ins Zweifeln kommen. Heinrich Timmerevers jedenfalls geht es so Bbesinnliche Stimmung kommt für den Oberhirten des katholischen Bistums Dresden Meißen angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine nur schwer auf. Auch Timmerevers stellt sich Fragen wie: "Können wir eigentlich Weihnachten feiern? Können wir hier in unserem Land so auf eine Weihnachtsstimmung setzen? Und dann wissen wir: Nicht mal 1.000 Kilometer von hier leben Menschen unter erbärmlichen Zuständen, in der Kälte, kein Strom, kein Wasser."

Der katholische Bischof Heinrich Timmerevers Bildrechte: dpa

Können wir eigentlich Weihnachten feiern? Können wir hier in unserem Land so auf eine Weihnachtsstimmung setzen? Und dann wissen wir: Nicht mal 1000 Kilometer von hier leben Menschen unter erbärmlichen Zuständen, in der Kälte, kein Strom, kein Wasser. Heinrich Timmerevers Bischof des katholischen Bistums Dresden-Meißen

Hoffen auf das Wort Gottes

Im Haus des katholischen Bischofs Heinrich Timmerevers finden Geflüchtete aus der Ukraine seit dem Frühjahr Hilfe. Er kennt ihre Geschichten. Aber der Geistliche hat auch eine Hoffnung an diesem Weihnachtsfest – gerade jetzt. Timmerevers: "In dieser dunklen, kalten Zeit hören wir dann doch das Wort, dass wir einen Gott haben, der nicht jenseits bleibt, sondern an der Seite der Menschen sein will, einer von uns geworden ist, ein Mensch geworden ist."

Weihnachtsgeschichte ist so aktuell wie nie

Der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, Tobias Bilz, findet die Weihnachtsgeschichte nach wie vor aktuell. Die Geschichte von Jesus, geboren in einem Stall, in Armut, auf der Flucht vor einem Diktator. Bilz sagt dazu: "Wenn ich die Weihnachtsgeschichte lese, habe ich das Gefühl, dass dort alle Schwierigkeiten, in die Menschen geraten können, schon mal da waren."

Für den evangelischen Landesbischof Bilz hat diese alte Geschichte gerade jetzt in unfriedlichen Zeiten große Bedeutung: "Wenn die Kernaussage des Weihnachtsfestes jenseits von der schönen Geschichte die ist, dass Gott sich mit den Menschen verbindet in der Not, dass Gott mit den Menschen Frieden macht – dann könnte davon die Wirkung ausgehen, dass die Menschen sich auch mit anderen Menschen verbinden und auch Frieden machen."

Ich wünsche mir sehr, dass wir als Kirche dazu beitragen, dass Menschen zusammen sind, zusammenbleiben, neu zusammenkommen, die eigentlich sagen: 'Mit dem oder der will ich eigentlich nicht mehr verbunden sein. Tobias Bilz Bischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens

Bischof Bilz: Sich selbst mehr zurücknehmen

Leicht sei Frieden zu schließen nicht, so Bilz – keineswegs nur in der Ukraine. Streit über die Haltung zu Russland, zur Energiepolitik, zum Klimaschutz oder zum Corona-Schutz gebe es reichlich, auch unter Freunden und in Familien.

Viele Menschen stellen in der Adventszeit eine Weihnachtskrippe auf, die die Weihnachtsgeschichte darstellt. Bildrechte: IMAGO / UIG