Weihnachtsgänse aus der Oberlausitz kosten in diesem Jahr gleich oder ähnlich viel wie vor einem Jahr. Das bestätigten auf MDR-Anfrage verschiedene Geflügelzüchter in Brischko bei Wittichenau, Königswartha und Diehsa. So werden für frische Mastgänse aus der Region zwischen 19 und 22 Euro pro Kilo fällig.