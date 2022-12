Der Verein Jumi-Kinderhilfe aus dem vogtländischen Oelsnitz unterstützt seit mehreren Jahren Familien, die sich finanziell keine üppigen Geschenke für ihre Kinder leisten können. So wurden unlängst in einem Kindergarten in Falkenstein 125 Weihnachtsgeschenke verteilt, sagte Organisator Mathias Stempell MDR SACHSEN. Dort würden viele Kinder aus ärmeren Familien betreut. Auch eine Kita in einem weiteren vogtländischen Dorf und Familien, die vom Verein betreut werden, wurden mit Geschenken bedacht.

Kein Kind soll als bedürftig stigmatisiert werden

Die Geschenke werden ausschließlich aus Spenden von Privatleuten und Firmen finanziert. Der Verein beschafft das Spielzeug ehrenamtlich aus der gesamten Bundesrepublik - und zwar das ganze Jahr über. Stempell sagte, es würden nur neue Dinge verschenkt - etwa Spiele, Legosteine oder Holzbausätze. Wichtig ist dem Verein, dass keines der beschenkten Kinder als bedürftig stigmatisiert werde. Den Kontakt zu Menschen, die ihren Kindern aus eigenen Mitteln keine üppigen oder gar keine Geschenke machen können, werde über Netzwerke geknüpft. Das stelle sicher, dass die Geschenke auch dort ankommen, wo die Not am größten ist.



Was der Verein feststellt: Der Bedarf steige, zugleich sei aber die Spendenbereitschaft gesunken - das liege insbesondere an der Inflation und den steigenden Kosten für Firmen und Privathaushalte. Das ganze Jahr über kauft der Verein aus Oelsnitz im Vogtland Spielsachen, um Kinder an Weihnachten damit zu überraschen. Bildrechte: JUMI KINDERHILFE e.V

Tuning-Fans beschenken Kids im Kinderheim

In Chemnitz haben Autofreaks des Tuningclubs "Ford-Schritt Society" ein Herz für Kids bewiesen und bereits am vierten Advent die Mädchen und Jungen im Kinderheim "Indira Gandhi" beschenkt. "Für uns ist es ein großes Bedürfnis, auch mal zu geben", sagte Organisator Nick Schneider. "Wir alle hatten im Leben relativ viel Glück und gerade bei Kindern ist es uns super wichtig, für ein Lächeln und ein schönes Weihnachten zu sorgen." Ein Weihnachtsmann hat Spielsachen ins Kinderheim und die Kinderaugen zum Strahlen gebracht. Die Chemnitzer vom Ford-Tuningclub haben nicht nur Leidenschaft für tiefergelegte Autos, sondern beweisen auch Herz für Kinder, die nicht gemütlich in ihren Familien feiern können. Bildrechte: MDR/Jan Härtel

Wunschzettelbaum im Staatsweingut

Im Staatsweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul wird seit mehreren Jahren schon ein ganz besonderer Weihnachtsbaum aufgestellt. Dort können Kinder und Jugendliche aus Wohngruppen der Kinderarche Sachsen Karten mit kleinen Wünschen aufhängen. Kunden und Besucher des Weinguts erfüllen diese Wünsche. Valeska aus der Wohngruppe Radebeul-Naundorf hat sich ein Harry-Potter-Buch gewünscht. Sie half beim Schmücken des Wunschbaums. Bildrechte: Kinderarche Sachsen

Birgit Andert von der Kinderarche weiß, dass in diesem Jahr die Wunschzettel wieder schnell vergriffen waren. Die Hilfbereitschaft ist also groß in Radebeul. Und noch etwas freut die Sprecherin der Kinderarche: Viele Spender packen noch eine persönliche Kleinigkeit zum eigentlichen Wunsch obendrauf und legen sehr persönliche Zeilen bei.

Wünsche reichen von Schlafanzug bis Toaster