Nun ist es endlich so weit: In zwei Tagen kommt der Weihnachtsmann. Aber halt! Dürfen wir dem roten Dicken überhaupt Einlass gewähren, wenn er an die Türe klopft?

Corona-Regeln gelten - auch für den Weihnachtsmann

Eine Antwort des sächsischen Sozialministeriums holt den Festtagszauber zurück auf den Boden der Corona-Tatsachen. Auch für den Weihnachtsmann gelten die Kontaktbeschränkungen für private Zusammenkünfte nach Paragraph 6 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Corona-Notverordnung, heißt es darin. Wer also nicht bereits im Vorfeld Kenntnis über den Geimpft- oder Genesenenstatus des Mannes in Rot erlangen konnte, muss das zuerst an der Türschwelle nachholen.

Sofern die Agentur keine Auskunft über den Status des Darstellers geben kann, müssen die Familien sich vor Betreten der Wohnung oder des Hauses den Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen lassen. Sozialministerium Sachsen

Der Bärtige am besten geimpft

Spielt man mögliche Konstellationen nach geltender Corona-Verordnung durch, ist ein geimpfter Santa Claus eindeutig von Vorteil: Sind alle Anwesenden geimpft oder genesen, dürfen maximal 19 Leute den Weihnachtsmann empfangen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zählen dabei nicht. So klappt sogar die Feier in der Großfamilie.

Steht aber ein ungeimpfter Weihnachtsmann vor der Tür, fangen die Probleme an: Der Kreis der Feiernden muss sofort auf einen Hausstand und eine Person eingedampft werden. Schickt man dann Oma, Opa, Onkel und Tante vor die Tür? Oder verschwinden Mama und Papa mit den Kindern kurz für eine Bescherung auf den Bürgersteig? Um Ärger mit der Verwandtschaft zu umgehen, bucht man besser einen geimpften Weihnachtsmann. Bildrechte: imago images / Sven Simon

Ein ähnliches Dilemma besteht, wenn man zum Beispiel in kleiner Runde mit dem ungeimpften Onkel feiert. Weigert der sich zu gehen, bleibt die Tür zwischen den Kindern und dem ungeimpften Weihnachtsmann zu. Eine seltsame Vorstellung. Alternativ böte sich in diesem Fall an, dass man dem Onkel den Bart umhängt und er die Bescherung übernimmt.

Der Weihnachtsmann zählt als eigener Hausstand

Auch ein erneutes Nachfragen beim Sozialministerium führt zu keiner Sonderbehandlung für den Weihnachtsmann. Steht er in der Tür, zählt als eigener Hausstand - und zwar "unabhängig davon, ob bei der Agentur gebucht oder aus dem Bekanntenkreis. Ausnahmen bestehen nicht", heißt es.

Gute Nachricht von der WHO