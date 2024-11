"Last Christmas" von Wham!, "All I want for Christmas is you" von Mariah Carey – Das sind musikalische Klassiker, die auf manchen Weihnachstmärkten Mitteldeutschland in diesem Jahr fehlen könnten. Denn den Betreibern der Weihnachtsmärkte in Mitteldeutschland machen die steigenden GEMA-Gebühren für die musikalische Untermalung ihrer Veranstaltungen zunehmend Sorgen.