Der Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller blickt optimistisch auf die Weihnachtsmärkte. Die Nachfrage der Händler und Budenbetreiber sei schon im Vorfeld groß gewesen, weshalb bei den Herstellern viele Produkte online gar nicht mehr verfügbar seien, so Geschäftsführer Frederic Günther. Auch im Erzgebirge in den Läden der Werkstätten und auf dem schon seit Wochen geöffneten Sternenmarkt in Seiffen sei die Nachfrage hoch. In einigen Werkstätten habe auch weniger produziert werden können, wenn beispielsweise qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Corona-Quarantäne waren oder erkrankt längere Zeit ausfielen.



Günther sagt, die Preise seien wegen der gestiegen Kosten für Energie, Rohstoffe und Personal etwa 15 bis 20 Prozent höher als in den Vorjahren. Dennoch zeige sich, das vor allem Sammler erzgebirgischer Holzkunst bereit seien, für Qualität tiefer in die Tasche zu greifen.

