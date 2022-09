Sachsens Städte und Kommunen planen diesen Winter, ihre traditionellen Weihnachtsmärkte durchzuführen. Derzeit sehen sie keine Pandemie-Sonderregeln vor, wie eine Umfrage der deutschen Presse-Agentur bei verschiedenen Städten ergab. So geht die Stadt Dresden "fest" davon aus, dass es den Striezelmarkt in diesem Jahr geben werde. 216 Händlerinnen und Händler wollen mitmachen. Das seien weniger als vor Corona, teilte die Stadt mit. Die Zahl der Imbiss- und Getränkeanbieter liege auf vorherigem Niveau.

In Leipzig soll der Weihnachtsmarkt vom 22. November bis 23. Dezember die Größe von 2019 erreichen, wie die Stadt mitteilte. Die Planung sei größtenteils abgeschlossen - ohne Sonderregeln. Noch nicht klar sei allerdings, wie sich die Energiekrise auf den traditionell hell erleuchtenden Weihnachtsmarkt auswirken könnte. "Dazu erwarten wir Regelungen aus der Bundes- oder Landesebene für eine einheitliche Vorgehensweise", hieß es.

In heller Beleuchtung erstrahlte der Weihnachtsmarkt in Leipzig vor der Corona-Pandemie. Bildrechte: dpa

In Chemnitz soll der Weihnachtsmarkt auch ähnlich groß wie vor Corona ausfallen. Allerdings hätten sich dort etwa 20 Prozent weniger Händler beworben, "vorwiegend im weihnachtstypischen Handelssortiment", wie eine Stadtsprecherin mitteilte. Während des Marktes vom 25. November bis 23. Dezember 2022 soll der neue Marktbrunnen mit Hütten drumherum ein Anziehungspunkt werden.

In kleineren Kommunen finden die Weihnachtsmärkte meist kürzer statt. Eilenburg zum Beispiel hat das dritte Adventswochenende dafür reserviert. Die nordsächsische Kommune will in diesem Jahr etwas Neues ausprobieren und lädt Privatpersonen, Unternehmen und Vereine ein, eigene Aktivitäten zum Adventsmarkt beizutragen. Denkbar seien etwa Bastelangebote oder Musik, teilte die Stadtverwaltung mit.