Obst- und Weinbauern in Sachsen blicken optimistisch auf die Saison. Nachdem 2024 in eiskalten Aprilnächten in Gärten und Plantagen reihenweise Knospen und Blüten erfroren, ist der Obstbauverband Sachsen und Sachsen-Anhalt hoffnungsfroh. "Der Obstbauer ist allgemein ja Optimist", sagte die Verbandschefin Carmen Stefanie Kaps MDR SACHSEN. Man wisse, dass einem schlechten Jahr immer bessere Jahre folgten. Deshalb: "In diesem Jahr wird es besser", betonte Kaps.