Flächendeckende weiße Weihnachten hat es in Deutschland übrigens zuletzt 2010 gegeben. In den meisten Regionen Sachsens fällt am Morgen des 24. Dezembers auch kein Schnee, mit Ausnahme der höheren Lagen wie dem Erzgebirge", erklärt der DWD. Eine Datenauswertung von MDR Data deckt sich damit. Die Grafik unten zeigt an den Wetterstationen in Sachsen die Schneehöhen an den Heiligabenden von 1960 bis 2023 (Wählen Sie links den Ort aus, dann sehen Sie die Messwerte).