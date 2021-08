In Tierheimen gibt es viele Katzen, die auf ein neues Zuhause warten. Neue Halter sollten sich allerdings sicher sein, ob sie die langfristige Verpflichtung eingehen wollen. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff

Wer sich erstmalig für eine Zuchtkatze interessiert, dem rät der erfahrene Tierhalter, sich an einen Katzenverein, wie den Westsächsischen Cat Club, zu wenden. "Wir kennen die Züchter, können Kontakte herstellen und beraten", so Probst. Inserate für Katzenbabys im Internet oder in Zeitungen sollten Kaufwillige auf ihre Seriösität hin überprüfen. Es sei ein gutes Zeichen, wenn der Züchter in einem Verein ist.