Freie Sachsen

Nun hat die Kleinpartei den Krieg in der Ukraine ins Visier genommen: "Uns hat überhaupt diesmal niemand gefragt, ob wir den totalen Krieg überhaupt wollen", sagte Martin Kohlmann, Chef der "Freien Sachsen", auf einer Querdenker-Demo in Niesky Mitte Mai 2022. Auf der Veranstaltung in der Oberlausitz Mitte Mai sagt der Rechtsanwalt weiter: "Die gleichen Leute, die uns monatelang eingesperrt haben, sind jetzt die gleichen, die, ohne mit der Wimper zu zucken, schwere Waffen in die Ukraine schicken."

Martin Kohlmann ist Chef der "Freien Sachsen" und schon lange am rechten Rand aktiv. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kohlmann will den Staat und seine Institutionen zurückdrängen – und jede Möglichkeit dazu nutzen. Nach dem Corona-Frust setzt er jetzt auf das Kriegsthema. "Unsere Bundesregierung, die manövriert uns hier in einen Krieg hinein. Und das ist irgendwas, was, was überhaupt nicht geht. Und da ist weiterhin auch da unsere Antwort: Sachsen muss es selber machen", sagt er im Interview mit MDR exactly. "Also, wir Sachsen müssen uns aus so einem selbstmörderischen Zusammenhang rauslösen, um zu überleben. Denn ein Krieg mit Russland, das würde für uns schlecht ausgehen."

Martin Kohlmann ist schon lange am rechten Rand aktiv. Seine politische Karriere reicht über die DSU zu den Republikanern – aktuell sitzt er für die Lokalpartei "Pro Chemnitz und die "Freien Sachsen" im Stadtrat von Chemnitz. Bundesweite Aufmerksamkeit hatte er spätestens im Jahr 2018 erlangt. Damals hatte er nach Tötung eines Chemnitzers durch einen Asylbewerber die ausländerfeindlichen Proteste maßgeblich mit angeheizt.