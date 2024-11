In Deutschland haben sich in diesem Jahr mindestens 26 Menschen durch den Stich einer Mücke mit dem West-Nil-Virus infiziert, die meisten davon in Sachsen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, wurden im Freistaat insgesamt sieben Fälle gemeldet. Bei den meisten Infektionen sei die Krankheit ohne Symptome verlaufen. Allerding seien vier der in Deutschland infizierten Personen schwer erkrankt und hätten medizinisch behandelt werden müssen, so das RKI.