"Die gute Nachricht für den Rest der Woche ist, dass das Schöne-Wetter-Hoch westlich von Irland zunehmend das Wetter in Deutschland beeinflussen wird", sagt der Meterologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Marco Manitta. Das soll ab Mittwoch in großen Teilen des Landes so sein. Allerdings bleiben die Temperaturen bis dahin mit zehn bis 18 Grad noch recht kühl. In der Nacht zum Donnerstag gebe es im Bergland noch einmal größere Frostgefahr.