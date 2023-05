"Am Sonntag erreichen wir in Sachsen Temperaturen von 25 bis 28 Grad", sagt der Meteorologe. Einziger Wermutstropfen ist, dass es recht windig sein wird. "Der Ostwind ist schon am Donnerstag zu spüren, wenn er eine Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde hat. Am Wochenende werden es dann 40 bis 45 Kilometer pro Stunde sein." Zudem nehme das Risiko für Schauer und Gewitter zu. "Am Sonnabend könnte es bereits im Erzgebirge vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen. Diese Gefahr steigt dann am Sonntag in allen Regionen Sachsens", sagt Engelmann.