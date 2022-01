"Entspannung? Ja. Entwarnung? Nein", das ist das Fazit von Wetter- und Klimaexperten zum Wetter im vergangen Jahr in Sachsen. 2021 war es auch zu warm, aber dafür haben Niederschläge in der zweiten Jahreshälfte die Situation im Wasserhaushalt etwas entspannt. Das geht aus einer am Mittwoch vom Deutschen Wetterdienst (DWD) und dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) vorgestellten Jahresbilanz hervor.

Grundsätzlich galt 2021: In West- und Südsachsen fiel mehr Regen als in Ostsachsen. Der Niederschlag konnte in leichtere Böden eindringen. In schweren Böden wie Löß hat er das Grundwasser nicht erreicht oder nicht aufgefüllt. Laut Bericht sind die Grundwasserstände in der zweiten Jahreshälfte 2021 etwas gestiegen. Trotzdem lagen sie im Jahresmittel weiter auf niedrigem Niveau.