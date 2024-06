Auch am Wochenende bleibt es hochsommerlich und weitestgehend trocken in Sachsen. Das Thermometer klettert am Sonnabend auf 24 bis 32 Grad, so der Wetterdienst. Erst am späten Nachmittag und Abend könnten lokal eng begrenzt kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel entstehen.