Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen am Neujahrstag in Teilen von Sachsen. Betroffen ist demnach vor allem das Erzgebirge. Laut Unwetterwarnung könnten in Lagen über 1.000 Meter Windböen von mehr als 100 Kilometer pro Stunde erreicht werden. Es sei möglich, dass dabei Bäume oder Gerüste umstürzen sowie Äste und Dachziegel herabfallen. Der Aufenthalt im Freien sollte laut Wetterdienst möglichst vermieden werden, Gegenstände im Freien müssten gesichert oder abgebaut werden. Die Unwetterwarnung gilt am Neujahrstag von 2 bis 18 Uhr.

Am Dienstagabend ist es Richtung Vogland und Erzgebirge zum Teil etwas wolkiger, sonst gibt es meist nur recht wenige oder dünne Wolken am Himmel und bliebt überall trocken. Die Temperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 2 Grad. Der Wind weht mäßig und böig aus Südwest, zum Teil stürmisch. In der Nacht ist es gering bewölkt oder klar und die Tiefstwerte liegen zwischen plus 2 und minus 3 Grad. Es weht frischer Südwestwind mit Sturmböen, auf dem Fichtelberg Orkanböen.