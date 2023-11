In den kommenden Tagen könnte in Sachsen großflächig der Winter Einzug halten. Bereits in der Nacht zum Mittwoch gab es in Höhenlagen leichten Schneefall. Vor allem die Menschen im Erzgebirge können sich laut Deutschem Wetterdienst weiter über Flocken freuen. In der Nacht zum Sonnabend soll es dann bis in die tiefen Lagen schneien.

Bildrechte: Lausitznews/André März