Bislang seien erst drei Prozent des Monatssolls Niederschlag gefallen, so die Wetterexpertin. An manchen Stationen in der Region Dresden sei im Mai noch kein einziger Regentropfen gemessen worden. Entsprechend hoch sei schon wieder die Waldbrandgefahr in Sachsen. Im Norden des Landes an den Grenzen zu Brandenburg und Sachsen-Anhalt galt am Dienstag in vier sächsischen Landkreisen die Waldbrandwarnstufe 4. Für Mittwoch wird für diese Gegenden sogar die höchste Waldbrandwarnstufe 5 erwartet.