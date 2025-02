Die Kälteperiode hält in Sachsen noch an. Am Dienstagmorgen wurden landesweit eisige Temperaturen gemessen. Aus dem bekannten sächsischen Kältehochtal Marienberg-Kühnhaide wurden gegen 6 Uhr minus 23,4 Grad Celsius gemeldet - ein ähnlicher Wert wie am Tag zuvor. Das geht aus den Daten von Kachelmann-Wetter hervor. Noch weitere Messstation meldeten Dienstagfrüh Temperaturen von um die minus 20 Grad.