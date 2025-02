Das ruhige Hochdruckwetter mit wenig Luftbewegung sorgt für schlechte Luft. Eine Karte des Umweltbundesamtes wies am Dienstag für sieben Messpunkte sehr hohe Feinstaubbelastungen aus. Das betraf drei Messstationen in Leipzig sowie jeweils eine in Niesky, Görlitz, Liebschützberg in Nordsachsen und in Zwickau.



Auch in der Landeshauptstadt Dresden ist die Lage nicht optimal. Dort stufte das Bundesamt die Luftqualität an drei Messpunkten als nur "mäßig" ein.



Der Umweltschutzverband BUND nannte die Feinstaubwerte alarmierend und riet der Bevölkerung, körperlich anstrengende Aktivitäten im Freien - wie zum Beispiel Joggen - derzeit zu vermeiden. Außerdem sollten die Menschen lieber auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, keine Kamine anheizen und möglichst Energie sparen.