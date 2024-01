Frostige Temperaturen Winter meldet sich in Sachsen zurück

Fest steht auch: Der Winter ist gekommen, um zu bleiben. In der Nacht zum Montag sinkt die Temperatur auf -6 bis -10 Grad, im Bergland auf -15 Grad. Auch tagsüber bleiben die Temperaturen erst einmal im Frostbereich. Dafür zeigt sich überall in Sachsen die Sonne. Schneefall ist frühestens am kommenden Wochenende zu erwarten.



Die Wetterprognosen beschäftigen auch die Landratsämter in Zwickau und dem Erzgebirge in Bezug auf die für Montag angemeldeten Proteste der Landwirte. So teilte das Landratsamt Zwickau am Sonnabend mit, dass es intensive Gespräche mit den Organisatoren gegeben hat, um die Wege für die Winterdienste freizuhalten. Der Erzgebirgskreis stellt vorsorglich am Montag den kompletten ÖPNV und Schülerverkehr ein.