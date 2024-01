Wetterumschwung Es wird wieder kälter in Sachsen

Der Winter deutet sich an. Auf dem Fichtelberg in Oberwiesenthal hatte es bereits in der Nacht zum Freitag geschneit. Der Neuschnee reichte aber noch nicht, sodass der Skibetrieb am Haupthang am Freitag vorerst eingestellt worden ist. Das teilte die Fichtelberg Schwebebahn Gesellschaft aus Oberwiesenthal mit. Der Regen der vergangenen Tage habe die Schneebedingungen verschlechtert. Den Angaben zufolge bleiben aber Zauberteppich, Himmelsleiter, Höhenlift und die Seilbahn weiter geöffnet.