Handschuhe, Mütze und dicke Jacke sowie unbedingt rutschfestes Schuhwerk werden in den kommenden Tagen in Sachsen weiterhin gebraucht. Es kann sogar vorübergehend richtig ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Mittwochmittag mit erheblicher Glättegefahr.



Von Südwesten her soll am Mittwoch Bewölkung aufziehen, später setzt Schneefall ein. In den südlichen Landesteilen gehe dieser rasch "in gefrierenden Regen mit erheblichem Glatteispotenzial" über. Meteorologe Florian Engelmann warnt: "Es wird eine gefährliche Wetterlage für Autofahrer und Fußgänger."