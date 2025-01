Bildrechte: xcitepress/Benedict Bartsch

Winterwetter Blitzeis und glatte Straßen in Sachsen

06. Januar 2025, 09:32 Uhr

Schnee und Glätte sorgten am Wochenende in Sachsen für zahlreiche Unfälle und Behinderungen. Im Vogtland galt eine Unwetterwarnung, auf der A72 kam es zu ebenfalls zu Glätteunfällen. In Schwarzenberg wurde das Stadtjubiläum abgesagt. Auch Dresden blieb nicht verschont. Am Montag wird es dann vergleichsweise mild in Sachsen.