Raus an den See und an den Strand? Baden ist jetzt nur noch etwas für Hartgesottene am Schladitzer See bei Schkeuditz. Aber Herbstspaß am Biedermeierstrand verspricht in Hayna ein neu gestalteter Gruselparcours mit Licht- und Videoeffekten. Los geht's am Sonnabend ab 17 Uhr. Der Eintritt zum Halloweenmarkt mit Live-Musik ist frei. Wer einen Gruselkürbis mitbringt, bekommt um 19 Uhr einen Preis.