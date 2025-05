Am Freitag sind die Temperaturen in Sachsen auf sommerliche Werte geklettert. Am wärmsten war es dabei nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Dresden-Seidnitz. Die Wetterstation meldete dort 29,1 Grad. Dicht auf den Fersen war die Station Rothenburg in der Oberlausitz mit 29 Grad. Den höchsten Wert in Mitteldeutschland verzeichnete Könnern in Sachsen-Anhalt mit 29,7 Grad und der Spitzenwert in Deutschland wurde nahe Heidelberg mit 30,4 Grad gemessen.