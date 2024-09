"Noch nie war es an einem Septembertag in Sachsen gebietsweise so heiß, wie am Mittwoch", sagt MDR-Wettermoderatorin Susanne Langhans. An den Messstationen der Firma Kachelmann wurden um 17 Uhr in Waldheim (Kreis Mittelsachsen) 36,3 Grad Celsius gemessen. In Leipzig am MDR-Standort waren es 35,6 Grad und in Zeithain (Kreis Meißen) 35,1 Grad. Auf dem Fichtelberg war es mit 24 Grad direkt "kühl".