Am Montag meldete der Sachsenforst mindestens die Waldbrandstufe 3 in ganz Sachsen. In den Landkreisen Zwickau, Leipzig, Nordsachsen, in Teilen der Landkreise Mittelsachsen, Bautzen, Meißen und Görlitz sowie den Städten Leipzig und Dresden gilt derzeit die Warnstufe 4.



Bereits am Dienstag soll sich die Situation laut Prognose zuspitzen: In Teilen der Landkreise Leipzig, Nordsachsen, Meißen und Görlitz gilt voraussichtlich die höchste Waldbrandstufe 5. Am Mittwoch werde sich das Gebiet wahrscheinlich noch ausbreiten.