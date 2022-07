Empfehlungen des sächsischen Gesundheitsministeriums - Tagesrhythmus an heißen Tagen der Temperatur anpassen, - möglichst schattige Orte aufsuchen, - ausreichend trinken - besonders mineralstoffhaltige Getränke wie Wasser, Kräuter- und Früchtetees, verdünnte Fruchtsäfte, - durch wasserreiche Früchte und Gemüse Flüssigkeit, Mineralien und Vitamine zuführen, - Verzicht auf süße, koffein- oder alkoholhaltige, sehr kalte Getränke, - keine Personen oder Tiere in geparkten Autos zurücklassen, - mit dem Arzt über verschriebene Medikamente reden (blutdrucksenkende Mittel ggf. in Sommermonaten reduzieren), Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Doch nicht nur Risikogruppen sind an heißen Tagen besonders gefährdet, hat das sächsische Arbeitsministerium mitgeteilt. In einer entsprechenden Mitteilung heißt es: "Aus Sicht des Arbeitsschutzes stellt Hitze eine Gefährdung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dar. Durch die zusätzliche Belastung durch Hitze und UV-Strahlung sinkt die Leistungsfähigkeit des Körpers. Darunter leidet die Konzentration, was zu einem erhöhten Unfallrisiko führen kann. Ebenso kann die Gesundheit durch Hitze und UV-Strahlung in Mitleidenschaft gezogen werden."