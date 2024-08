Durch die Trockenheit steigt aber auch die Waldbrandgefahr. In der Übersicht des Staatsbetriebes Sachsenforst wird zu Wochenbeginn für den Großteil des Freistaats die dritthöchste Stufe 3 angegeben. Am Dienstag erwarten die Experten für den Norden eine hohe Waldbrandgefahr (Stufe 4). Die häufigste Ursache von Waldbränden in Sachsen ist Fahrlässigkeit - etwa wenn achtlos weggeworfene Zigaretten auf trockenen Böden einen Brand auslösen.