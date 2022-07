Der Sachsenforst meldet mindestens die Waldbrandstufe 4 in ganz Sachsen. Im Norden Sachsens gilt inzwischen die Warnstufe 5.



Die Feuerwehren werden schon seit Tagen immer wieder zu Wald- und Feldbränden gerufen. Am Montag hatte unterhalb der Bastei-Brücke in der Sächsischen Schweiz ein Bergwald gebrannt, außerdem löschten die Feuerwehren einen Wald bei Falkenberg in Brandenburg, direkt an der Grenze zum Landkreis Nordsachsen. Zudem ist ein größerer Brand in Thiendorf im Landkreis Meißen noch immer nicht gelöscht. Dort ist die Feuerwehr seit Dienstag im Einsatz.