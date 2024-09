Für alle, die unter der Hochsommerhitze leiden, die gute Nachricht zuerst: Ab Montag wird es kühler mit Wolken, Regen und Temperaturen um die 20 Grad Celsius. Die Erfrischung soll von Westen her mit dichten Wolken aufziehen und ab Sonntagabend einsetzen. Das stellt MDR-Wettermoderatorin Stephanie Meißner für Sachsen in Aussicht. "Alle, die jetzt schwitzen, werden das als ersehnte Abkühlung wahrnehmen, vor allem auch in den Nächten." Die gesamte kommende Woche soll demnach kühler werden, ab Mittwoch mit nur noch 18 Grad, in den Bergen tagsüber nur 12 Grad Celsius.